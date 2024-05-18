Когда мы сравниваем российскую агрессию против Украины с другими историческими периодами, то следует обращать внимание не на Первую или Вторую мировые войны... Не на корейские или кипрские сценарии...

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А, на кризу кінця 80-х років - Ірано-іракську війну, вторгнення Іраку в Кувейт та переддень розпаду Радянського Союзу.

В контексті нічних новин про одну з наймасовіших атак українських дронів в Севастополі, Новоросійську та Туапсе, було б доречно згадати операцію "Німбл Арчер" (англ. Operation Nimble Archer, укр. "Спритний лучник"), яку проводили військово-морські сили США у Перській затоці з метою захисту кувейтських транспортних танкерних перевезень від нападів іранських військово-морських сил.

19 жовтня 1987 року американські кораблі атакували дві іранські нафтові платформи в Перській затоці. Трьома днями раніше іранці атакували кувейтський танкер під американським прапором "Сі Айсл Сіті", який був уражений протикорабельною ракетою китайського виробництва HY-2, коли перебував на якірній стоянці поблизу нафтового терміналу столиці Кувейту.

Коли сьогодні американські офіційні особи будуть реагувати на українські удари по агресору - нагадайте їм про операцію Nimble Archer.