Весна в Америке выдалась жаркая: студенческие волнения в университетах, за которыми легко угадывался некий организатор, суд на Трампом, прибытие в Нью-Йорк футуристичного электроводородного катамарана Energy Observer, завершающего кругосветное плавание, обострение предвыборной борьбы между Трампом и Байденом и многое иное.

Но главное, разумеется, как для Украины, так и для всего мирового демократического лагеря, это принятие долгожданного пакета законов о поддержке союзников. Пятимесячная задержка с этим привела к тяжёлым последствиям для Украины.

Без американской военной помощи артиллерия ВСУ несколько месяцев испытывала снарядный голод и доходило до того, что на десять и больше вражеских выстрелов отвечала всего одним, а ключевые для защиты городов ЗРК "Пэтриот" и другие системы ПВО остались без ракет. Из-за недостатка снарядов (дроны отнюдь не всегда способны заменить артиллерию) и была потеряна Авдеевка, а инициатива на фронте перешла к противнику, который изо всех сил старается использовать открывшееся благодаря Трампу окно возможностей.

Последнее надо подчеркнуть, поскольку из постов френдов-фронтовиков в Фейсбуке и Телеграме я с изумлением узнал, что многие из них на стороне Трампа! Чему надо бы посвятить отдельную статью, а сейчас пора перейти к обозначенной теме.

Майк Джонсон меняет курс

Итак, главной мировой новостью апреля стало преодоление обструкции помощи Украине! Прекрасно известно кем она была инспирирована – Трампом. И, честно говоря, до последнего не верилось, что Майк Джонсон поставит законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, после чего их принятие стало делом техники и заняло всего три дня, не считая выходных. Байден подписал законопроекты сразу же, как их положили ему на стол, а у Пентагона все уже было готово к отправке в Украину – и снаряды, и ракеты, и прочая боевая техника и снаряжение. Помощь пошла мгновенно.

Что же подвигло осторожного спикера, так трясущегося за свое кресло, после полугода всяческих проволочек, доходящих до абсурда и ставящих Джонсона в смешное и неприглядное положение, пойти против большинства своей фракции в Палате, послушной Трампу? Ведь 112 республиканцев "путинского крыла" голосовало за отклонение пакета помощи Украине. Это много и украинцам надо иметь это в виду, распределяя симпатии к американским политическим партиям. Однако радует, что и в этой казалось бы безнадёжно деградировавшей партии все же нашёлся 101 смельчак, не трепещущий перед Трампом и поддержавший принятие пакета.

Поступок Джонсона произвел большое впечатление, и в американской прессе вспомнили, что в 2017 году он уже голосовал против Трампа, когда тот хотел уничтожить Обамакер, систему медицинского страхования для малоимущих. И даже заговорили о превращении Чемберлена в Черчилля! Тем более, что сам спикер (цитируя недавнее выступление Байдена) объяснил решение тем, что хочет быть "на правильной стороне истории".

Появилось много версий причин преображения, но самая вероятная сводится к тому, что демократы отказались от давней взаимной традиции не поддерживать предложения республиканцев и пообещали Джонсону поддержку в случае попыток оголтелых трампистов, ультраправого "путинского крыла" республиканской партии в Палате представителей, рупором которого является любимица Трампа одиозная Марджори Тейлор Грин, сместить его с поста спикера.

К тому же он верхним чутьём уловил призрачность надежд Трампа на возвращение в Белый дом. Я не так давно опубликовал в Киеве статью о недостоверности американских соцопросов, дающих тефлоновому Дону небольшое преимущество перед Байденом в президентском ралли в ключевых колеблющихся свинг-штатах. Мобильные телефоны, а именно они сейчас главный инструмент опросов, делают случайную выборку неслучайной и сильно искажают реальную картину в пользу Трампа.

Политикан Трамп

Да и сам Трамп почуял, что дальнейшая блокировка помощи Украине, неминуемо связанная с нарастающей проблемой помощи Израилю, может помешать его единоборству с Байденом и усложнит выбор его электората, костяк которого составляют евангелисты. Отчего смягчил антиукраинскую позицию и даже предложил вариант помощи неньке – в своём фирменном жлобско-торгашеском стиле, увязав американскую помощь с европейской. Мол, если Европа не обеспечит паритет и не выделит ровно половину от общей суммы, то он заберёт американскую долю взад...

По этой же причине – опасаясь вызвать недовольство женщин, он отказался от однозначной поддержки запрета абортов (каковой запрет как раз по душе евангелистам). В общем, лавирует по мере сил, как и полагается политикану и популисту. В отличие от своих твердолобых и прямолинейных фанатов из "путинского крыла".

Чтобы составить представление об их уровне, достаточно привести свежий пример из политической практики упомянутой протеже Трампа Марджори Тейлор Грин, неистовой и невежественной вождихи самых колерованных трампистов. На днях она отказалась поддержать законопроект, направленный против антисемитизма – в связи с пропалестинскими и антиизраильскими волнениями в университетах США, переросшими в беспорядки, случаи антисемитизма участились. Мотивация отказа мракобесной Марджори была следующей: в Писании сказано, что евреи убили Христа. Н-дас... Собственно говоря, это все, что следует знать о клике Трампа.

На этом и завершим наш обзор преображения робкого Джонсона в решительного Черчилля. Об инспирированных "кем-то" студенческих беспорядках, в которых участвовали не только студенты (Катар, к примеру, выделил "правильным" американским университетам несколько миллиардов долларов), и о затянувшейся одиссее катамарана " Energy Observer", так и не привлёкшей внимание всего мира, на что рассчитывали организаторы этого кругосветного вояжа, расскажем в следующий раз.