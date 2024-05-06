Иногда гроза и до +25°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 мая.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 6 мая, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами в регионе гроза. Воздух максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на 6 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами по области гроза. Температура в Киеве 22-24°С, по области 20-25°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что до 7 мая включительно в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 мая с самого утра небо в Киеве покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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