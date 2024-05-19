Украинцам массово пересчитают зарплаты: к чему готовятся работодатели

Большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса.При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%.

Т.е., если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн. И после этого он будет получать 19 361 – 20 058 грн.

"72% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году намечено повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 39% специалистов HR отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 11-15%", – говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес ассоциацией.

При этом, подчеркивается, 28% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 6-10% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 1 047 – 1 744 грн). А кроме того:

13% – на 16-20% (при средней зарплате в 17 442 грн повышение составит 2 791 – 3 488 грн);

2% – более чем на 21% (более чем на 3 663 грн).

Специалистам без высшего образования готовы платить 50 тысяч

В то же время, хорошие деньги можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности, работая по рабочей специальности. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить таким специалистам от 30 до 50 тыс. грн.

В частности, в среднем, 50 тысяч предлагают тонировщикам. При этом работодатели, по данным крупного кадрового портала, отказываются брать людей без опыта – требуют хотя бы 1 год стажа.

Поклейщикам готовы платить в среднем 40 тыс. грн. Автослесарям – 39 тысяч.

Представители сразу нескольких рабочих профессий могут рассчитывать зарабатывать в Киеве в среднем от 30 до 35 тыс. грн. Это, в частности:

полировщики – 35 тыс. грн;

монтажники вентиляции – 34 тыс. грн;

экскаваторщики, высотники – 32,5 тыс. грн;

теплотехники, обиватели, сборщики мебели – 30 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, удаленная работа становится все популярней в Украине. И не без причины – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 30 тыс. грн.

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