Патрушева сняли не просто, а демонстративно и унизительно: пуйло назначило его помощником по вопросам кораблестроения. Так в 1938-м сталин снял ежова с должности наркома внутренних дел, назначив его наркомом водного транспорта, о чём напомнил Андрей Пионтковский. Кстати, через 2 года ежова расстреляли.

То есть путин вернул себе власть, и считают, что активно содействовал этому, в том числе, Китай, которому надоела ядерная неопределённость и который небезосновательно видел в ней соответствующее влияние патрушева.

Это может быть связано с некоторой сменой стратегии в направлении длинной войны, что, в свою очередь, связывают с назначением нового министра обороны мордора, который должен искать для неё ресурсы, но есть ещё фактор Трампа.

Трамп длинной войны, как пока похоже, не желает, а потому, не зная, кто победит на выборах в Америке, менять стратегию полностью — нерационально.

Скорее всего, длинная война может рассматриваться пуйлом как дополнительная опция, но главным в отсутствие патрушева становится вариант с ускорением переговоров — чтобы успеть до Трампа, ибо Трамп это сплошная неизвестность.

Территориально значительно ухудшенные стамбульские "договорённости", о которых неслучайно говорилось именно в Китае, могут быть при этом базой, конкретика же во многом зависит от западной помощи и американских красных линий.