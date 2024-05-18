Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, Подкомитет ВР по вопросам высшего образования, Молодежный Совет при МИД Украины и Экспертный совет студенчества высших учебных заведений запускают проект для объединения украинской молодежи в мире – "UA – Ukrainian Abroad".

Подписан Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируем создать координационную платформу. В нее войдут представители Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Министры иностранных дел, молодежи и спорта, культуры, информационной политики и эксперты, координирующие создание молодежных общественных объединений за рубежом.

Такая инициатива, в частности, направлена на усиление сотрудничества между украинской молодежью в Украине и других странах – для сохранения, утверждения украинской идентичности и продвижения Украины в мире.

Консолидация активной молодежи уже начата – все желающие украинцы и украинки за границей могут присоединяться!

За подробной информацией по проекту обращайтесь на электронную почту [email protected].

Наша украинская молодежь во всех уголках мира! Объединяемся! Вы нужны своему государству!