Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды по Киевской области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области в среду, 27 августа. До конца суток в регионе будет гроза.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. В ближайший час с сохранением до конца дня 26 августа грозы", – предупредили в пресс-службе.

В Укргидрометцентре уточнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Добавим, в Киевской области в среду, 27 августа, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!