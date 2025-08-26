Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды по Киевской области: что известно
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области в среду, 27 августа. До конца суток в регионе будет гроза.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Что рассказали синоптики
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. В ближайший час с сохранением до конца дня 26 августа грозы", – предупредили в пресс-службе.
В Укргидрометцентре уточнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Добавим, в Киевской области в среду, 27 августа, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.
Погода в предыдущие периоды
Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.
