Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 августа

В Киевской области в среду, 27 августа, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 27 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 7-12°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясным небо в Киеве будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

