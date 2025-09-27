Школьный базар вместо магазинов класса luxury: как выглядела в 1970-х самая дорогая улица Киева. Фото

Мы привыкли, что Пассаж на Крещатике в Киеве – это улица дорогих магазинов. Однако в начале 1970-х годов, это место было известной точкой, где можно было приобрести все для школьников: от одежды и обуви до игрушек.

Видео дня

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Именно здесь, а не на Дарнице, раньше располагался Детский мир.

Взгляд в прошлое

"Пассаж, начало 1970-х годов. Школьный базар в пассаже на Крещатике – центр детского мира советского Киева, где в павильонах продавали все для школьников: от одежды и обуви до книг, канцтоваров и игрушек. Здесь работали специализированные магазины, детская аптека, а витрины украшали яркие фигуры и образ Айболита", – рассказали в сообществе.

В сообществе напомнили, что Пассаж возник еще в начале XX века как уникальная коммерческая галерея, был местом семейного шопинга и городских событий.

Современный Пассаж полностью изменил облик: сегодня здесь расположены магазины класса luxury, бутики мировых модных брендов, рестораны и концептуальные кофейни. Однако атмосфера прогулок, важность пространства для города и семейных воспоминаний остаются неизменными уже более ста лет.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!