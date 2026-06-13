На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Валентина Феденко. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Фастова Киевской области Валентин Феденко. Воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Фастовская община в трауре. Защищая Украину от врага в Харьковской области, погиб военнослужащий Валентин Анатольевич Феденко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 27 июня 1977 года в Донецкой области. В мирную жизнь работал в одном из РЦ города Вишневого. С 2018 года Защитник проживал в Фастове.

2 января 2024 года Герой был призван в ряды Вооруженных Сил Украины на должность пулеметчика. Верный военной присяге, воин мужественно выполнял свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины на Донецком направлении.

"С 28 февраля 2024 года Валентин Феденко считался пропавшим без вести, а сегодня возвращается на щите домой. В скорби осталась жена Наталья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Владислав Завада. Сердце мужественного украинского воина остановилось 17 октября 2025 года.

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