С 20 сентября ограничат въезд транспорта в Киев: известны подробности

В столице с 20 сентября начнет действовать ограничение въезда крупногабаритного транспорта в город в часы пик. Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны Киева.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией.

"Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города. Принято решение – с 20 сентября 2023 года ограничить в крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00", – рассказал Попко.

По его словам, ограничения будут установлены на въездах в столицу. Глава КГВА призвал перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме.

"Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", – напомнил Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 25 сентября начнут действовать новые пропуски на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Заявку на документ приняли с 4 сентября.

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