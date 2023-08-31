В Киеве заменят пропуск на авто для передвижения во время комендантского часа: как получить документ

В Киеве с 25 сентября начнут действовать новые пропуски на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Заявку на документ можно будет подать с 4 сентября.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. В столице продолжают действовать меры безопасности, связанные с военным положением.

Так, с 25 сентября в Киеве вводятся пропуски нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Заявки на получение документа можно подавать с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти", – отметил Попко.

Он напомнил, что пропуск запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они предъявляются исключительно по требованию правоохранителей или военных. Старые документы нужно будет вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продлят время работы заведений общепита на один час. Соответствующее решение начнет действовать с 1 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!