'Россия убивает целые поколения': в сети рассказали о матери и сыне, погибших в результате вражеского удара по Киеву. Фото

Стали известны подробности о матери и сыне, которые погибли в результате массированного вражеского удара по Киеву 31 июля. Алексей Лукавый и Антонина Лукава оказались среди жертв российских оккупантов.

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Об этом говорится в Facebook-сообществе "Их убила Россия". У Алексея остался маленький сын и жена.

Что известно

"Киев. Мама и сын. Алексей Лукавый и Антонина Лукавая. Обоих убили российские террористы 31 июля, ударив ракетой в их дом", – говорится в сообщении.

Страна-агрессор не прекращает уничтожать мирных украинцев и сознательно бьет по многоэтажкам и гражданским объектам.

"Россия убивает целые семьи. Целые поколения. Соболезнования и сил родным...", – написано в заметке.

Товарищ погибшего Денис на своей странице в Facebook обратился за помощью ко всем неравнодушным. Он рассказал, что после попадания ракеты Алексей погиб сразу, а его мама Антонина была жива, но к сожалению не дождалась пока ее достанут спасатели.

"Прошу помощи... Вследствие очередного жестокого удара чудовищ погиб мой хороший друг и его мама. Просто в один миг их не стало. У него остался маленький сын и жена....Я обращаюсь ко всем – если есть возможность, прошу, помогите. Любая поддержка сейчас важна – финансовая, моральная, информационная", – указано в сообщении.

Вот ссылка, по которой можно помочь – https://send.monobank.ua/jar/MMdpLx9Cm...

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Напомним, в результате вражеской атаки в Киеве погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гаевая. Также под завалами дома в Святошинском районе города обнаружили тела ее двух детей и брата.

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