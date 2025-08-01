Тела нашли под завалами: Россия ударом по Киеву убила воспитательницу, двух ее сыновей и брата. Фото

В Киеве в четверг, 31 июля, в результате российского обстрела погибла воспитатель Иванковичевского лицея Наталья Гаевая. К сожалению, также под завалами дома в Святошинском районе города обнаружили тела ее двух детей и брата.

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Об этом сообщили в пресс-службе отдела гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета. Вечная память жертвам террористической атаки страны-террориста.

Что известно

"С глубокой скорбью сообщаем, что в результате ракетной атаки на Киев 31.07.2025 года под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла наша коллега, воспитатель Иванковичевского лицея Гаевая Наталья Анатольевна (47 лет), два ее сына 22 и 17 лет и родной брат. В семье остались муж Натальи и малолетний сын", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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