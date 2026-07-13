Роскошные фасады и изящная лепнина: как выглядел «киевский Париж» в 1930-х годах. Архивная фотография

Столичная улица Городецкого когда-то была настоящим "киевским Парижем" благодаря роскошным фасадам домов и изящной лепнине. Архивная фотография 1930-х годов даёт нам возможность увидеть эту красоту, которой уже нет.

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Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Спрага": у Києві цікаво". В наши дни эта локация выглядит иначе.

Что известно

"На углу Крещатика и Городецкого — "киевский Париж" с пышными фасадами и изящной лепниной. 1930-е годы", — говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что осенью 1941 года большую часть этой роскоши уничтожили советские спецслужбы, взорвав центр Киева, но несколько домов уцелели. Они — настоящие архитектурные жемчужины, которые и сегодня выделяют этот квартал.

Улица Архитектора Городецкого — улица в Печерском районе города Киева. Проходит от улицы Крещатик до площади Ивана Франко. Возникла в 1895 году в связи с застройкой бывшего сада и усадьбы профессора Киевского университета Фридриха Меринга как одна из вновь проложенных улиц.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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