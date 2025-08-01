Родные до последнего верили в чудо: в результате удара РФ по Киеву погиб врач Роман Москаленко. Фото

В результате российского обстрела в Киеве 31 июля погиб врач-невролог Роман Москаленко. Российская ракета попала в его дом в Святошинском районе столицы.

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Об этом сообщили на странице медицинской сети "Добробут" в социальной сети Facebook. Вечная память жертвам террористической атаки страны-агрессора.

Страшная весть

"Страшная новость, в которую не хочется верить. 31 июля в результате ракетного удара по Киеву погиб наш коллега – Роман Москаленко, врач-невролог. Российская ракета попала в дом, где жил Роман. Вчера целый день родные, близкие и коллеги Романа надеялись на чудо. Верили, что еще найдется живым, но ночью спасатели достали его тело из-под завалов. Роману Москаленко было 39 лет", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Роман работал в медицинском центре "Добробут" почти 9 лет. В 2009 году он окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. В профессии он был очень внимательным и неравнодушным – к пациентам, к коллегам, к людям.

"Искренне соболезнуем родным", – добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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