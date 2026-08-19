Река Лыбидь в Киеве в 1950-х годах: естественное русло и деревья вдоль берегов. Архивная фотография

В наши дни одна из самых известных рек Киева – Лыбидь – почти полностью закована в бетонные плиты или закрыта от наших глаз коллектором. Однако благодаря фотографии 1950-х годов мы можем увидеть её естественное русло в более чистом состоянии, чем сегодня.

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Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". В наши дни длина реки составляет 17 километров.

Что известно

"Река Лыбидь. 1950-е годы", – говорится в подписи к фотографии.

Как отметили в сообществе, на фотографии можно увидеть одну из самых известных рек Киева в середине XX века, до того как большую её часть заложили в бетонный коллектор. На снимке видно естественное русло, которое в 1950-х годах ещё не было полностью скрыто бетонными плитами.

Фотография сделана в районе современного Киевского цирка — на ней видна Лыбидь в более чистом состоянии по сравнению с современностью, а на заднем плане виден арочный мост.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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