Разрушен целый подъезд дома: последствия обстрела РФ в Шевченковском районе Киева. Фоторепортаж

Страна-террорист РФ в ночь на 23 июня нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки был сильно поврежден жилой дом в Шевченковском районе.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Здесь продолжаются поисково-спасательные работы.

Так, в ночь с 22 на 23 июня страна-террорист РФ нанесла очередной комбинированный удар по столице Украины. В результате обстрела в Шевченковском районе был существенно поврежден пятиэтажный жилой дом. Здесь из-за российской атаки был полностью разрушен один из подъездов – с пятого по первый этаж. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Кроме того, были уничтожены автомобили местных жителей, а в домах вокруг - взрывной волной выбиты окна. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и коммунальные службы - последние убирают обломки и мусор.

Добавим, один из жителей поврежденного российским обстрелом дома в Шевченковском районе считает 23 июня своим вторым днем рождения. Он чудом уцелел во время обстрела – его чуть не убивала бетонная, которая обвалилась в результате попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, в результате которого были повреждены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд.

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