Под завалами еще могут находиться люди: новые кадры разрушенного ударом РФ дома в Киеве. Видео

Российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, вследствие которого были разрушены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд.

Видео дня

Под завалами дома еще могут находиться люди. Кадры с места теракта показало "Радио Свобода".

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 8:30 было известно как минимум о шести жертвах российского удара. Однако число жертв и пострадавших позже может измениться, ведь под завалами многоэтажки еще могут находиться люди.

Всего число пострадавших в украинской столице увеличилось уже до 19 человек, 8 из них находятся в стационарах городских больниц. На месте разбора завалов дежурят медики.

В столичной полиции заявили, что кроме жилых домов в городе повреждены территория бизнес-центра, образовательные и медицинские учреждения, станция метро и автомобили.

На месте обстрелов работают следователи и другие подразделения столичной полиции, развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что напротив уничтоженного дома взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек, в том числе ребенка и беременную женщину.

В целом в результате атаки на столицу минувшей ночью также повреждение нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также баллистикой. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли пять жителей столицы и еще 19 человек пострадали, в области – один погибший и семь травмированных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!