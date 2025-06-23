Мой второй день рождения: житель поврежденного дома в Киеве рассказал о первых минутах после обстрела РФ. Видео

Один из жителей поврежденного российским обстрелом дома в Шевченковском районе считает 23 июня своим вторым днем рождения. Он чудом уцелел во время обстрела – его чуть не убила бетонная плита, которая обвалилась в результате попадания.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

"Я был на пятом этаже (поврежденного дома. – Ред.), это мой второй день рождения. Когда я проснулся, надо мной висела (бетонная. – Ред.) плита – она мне еще часть ноги прижала, но я смог высвободиться. Что сказать – второй шанс и вторую жизнь мне сегодня дали. Никогда этого не забуду", – рассказал парень.

По его словам, он самостоятельно выбрался из ловушки, потому что подъезд был разрушен до первого этажа – с помощью громоотвода спустился на землю со своего этажа.

Добавим, по состоянию на 8:30, согласно информации Национальной полиции, в Киеве в результате российской террористической атаки в ночь на 23 июня погибли шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, в результате которого были повреждены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд.

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