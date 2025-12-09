Распространял российскую пропаганду: в Киеве будут судить экс-ведущего телеканала Медведчука и Мураева. Фото

В Киеве будут судить экс-ведущего телеканалов Медведчука и Мураева, распространявшего российскую пропаганду. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Максе Назарове.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ СБУ в Киеве и области и Киевской городской прокуратуре.

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу экс-ведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву. Фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку внутри нашего государства и публично дискредитировать Украину на международной арене", – говорится в сообщении.

Как установило расследование, после начала полномасштабного вторжения РФ блогер создал свой канал на видеохостинге YouTube с аудиторией в более чем 200 тысяч подписчиков, где распространял кремлевские нарративы.

В частности, он регулярно приглашал на эфиры пророссийских "политэкспертов", часть которых скрываются в РФ и уже получили подозрение от Службы безопасности Украины. Во время трансляций автор и его собеседники оправдывали вооруженную агрессию России против Украины, военные преступления оккупантов, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства.

"Ведущий канала и его гости, находясь в Украине и ежедневно наблюдая трагические последствия действий России, утверждали, что войны нет, называя ее "СВО", – добавили в прокуратуре.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в Киево-Святошинский районный суд Киевской области для рассмотрения по существу. Правоохранители не называют имя злоумышленника, но из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Максе Назарове (настоящее имя – Назар Диордица).

