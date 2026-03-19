Природа против бетона: в сети показали, как изменилась река Лыбидь в Киеве за более чем 120 лет. Фото

Как известно, Лыбедь является одной из важнейших рек в истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мы привыкли видеть ее закованной в бетонное русло, однако более 120 лет назад она выглядела совсем иначе.

Фото того периода было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Эта река упоминается еще в летописях Киевской Руси.

Взгляд в прошлое

"Река Лыбидь. Открытка конца XIX – начала XX века и современное фото. Когда-то это была полноводная река, которая очерчивала южные окраины Киева и имела важное хозяйственное значение для горожан", – говорится в сообщении.

В ХХ веке Лыбедь все больше загрязняли стоки, а в 1960-х ее берега начали заливать бетоном и прятать в коллекторы. Сегодня под развязками, офисами и ТРЦ возле Демеевки и Ocean Plaza, вдоль железнодорожных путей все еще течет эта река, напоминая, как город готов спрятать свою воду ради еще одной полосы движения.

Лыбидь – река, правый приток Днепра на территории Киева. Длина – 17,1 км. Существует мнение, что она получила название от имени сестры легендарных основателей Киева — Кия, Щека и Хорива. Река упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не бяше лзѣ коня напоить на Лыбеди".

