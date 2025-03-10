Повреждены дома, возникли пожары: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 10 марта страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, из-за падения обломков БпЛА повреждены дома, возникли пожары.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия атаки фиксируются в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах", – говорится в сообщении.

В Обуховском районе повреждена крыша частного дома. Также возникало возгорание травяного настила, которое оперативно потушили. В Бучанском – повреждена крыша частного дома, а Фастовском – ликвидировано возгорание травяного настила.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны в ночь на понедельник, 10 марта, сбили над Украиной 130 разных дронов, запущенных военными преступниками из РФ. В результате атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.

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