Порывы ветра и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 23 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду без существенных осадков, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 23 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 8-13°С, днем 11 -16°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 14-16°С", – рассказали синоптики.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 октября в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не слишком часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздух пойдет преимущественно о мокром снеге или снеге с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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