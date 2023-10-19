Резкое похолодание в декабре и Новый год с 'плюсом': метеоролог Мартазинова дала прогноз на зиму

Зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и прошлогодняя. Более того, не исключено, что в зимнее время года будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не очень часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздуха это будет в основном мокрый снег или снег с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

Метеорологи видят в декабре всего один морозный период в несколько дней. Он выпадает на середину месяца. В январе могут быть морозные дни, но больших "минусов" не предвидится. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Какой будет погода зимой 2023/24

По словам метеоролога, в последние годы зимы в Украине "идут одна за другой" – они невероятны похожи. Так, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году".

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Одновременно "зимы стали неустойчивыми по температурному режиму", – сообщила она. Это значит, что, как и в прошлые годы, этой зимой снова ожидаются температурные "качели", правда, не такие сильные, как, например, в теплое время года, когда столбик термометра менял показания на 10 градусов в течение двух дней.

Осадков будет мало. Причем, из-за преимущественно плюсовых температур это в основном будет снег с дождем или мокрый снег.

"Все похолодания будут очень кратковременными, очень неустойчивыми, они будут очень быстро меняться и переходить на более высокие температуры, пусть и незначительные, практически обойдется без особых морозов – 0… +5 градусов в дневное время", – спрогнозировала метеоролог.

Какой будет погода в декабре 2023 года

В декабре Мартазинова прогнозирует мягкую, достаточно теплую для этого времени года погоду. Но в середине месяца возможно резкое похолодание с морозами до -15 градусов. Тем не менее, оно продлится всего несколько дней. "Дальше снова пойдет потепление", – пообещала она.

Какой будет погода на Новый 2024 год

Увы, погода на Новый год, видимо, снова будет совсем не новогодней, без снега и мороза. "Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", – заметила метеоролог. По ее прогнозам, следует ожидать небольшой "плюс" в дневные часы и 0 или небольшой "минус" в ночные. Осадки если и будут, то незначительные и в виде мокрого снега.

Какой будет погода в январе 2024 года

Что касается всего января 2024 года, то он будет мягким. "Он пройдет аналогично предыдущему январю. Небольшой "плюс", положительные температуры, которые могут быть днем и сохраняться ночью. +5 градусов – это предельные значения. Не думаю, что в январе или феврале будет +7, так не получается. Но дневные температуры могут быть от 0 до +5 градусов. Ночные от 0 до -5 градусов. Преимущественно будет такая картина", – пояснила Мартазинова.

По ее словам, январь буде малоснежным и практически без осадков. Морозных дней будет мало, но к морозам -15 градусов готовиться не стоит. В январе в отдельные холодные дни температура воздуха может опускаться не ниже, чем до уровня -7… -10 градусов.

Что происходит с погодой в Украине

Метеоролог обратила внимание на то, что в последние годы происходят изменения в погоде в Украине. Так, стало меньше осадков. "Что снега выпадает меньше зимой, что дождей летом. Раньше во всех местах было больше. Август был практически без осадков, сентябрь тоже был сухим", – заметила она.

"В этом году идет перестройка всех погодных условий. Обычно до этого года все апрели были с дефицитом дождей, их практически не было. А в этом году апрель взял на себя роль мая, ведь обычно в мае выпадает столько дождей. В то же время май был совсем без осадков. Но этот вопрос еще необходимо изучать – связано ли это с перестройкой будущего климата либо речь идет о выбросе погоды", – заметила ученая.

В Украине разработан уникальный метод долгосрочного прогнозирования погоды

Метеоролог также рассказала об уникальном, единственном в мире, методе долгосрочного прогнозирования, который разработала сама.

"Модель, которую я разработала, физико-статистическая, на основе физических волновых процессов. В ней используется аналогичность бывших синоптических процессов и погодных условий. Я открыла двухмесячную квазипериодичность атмосферных процессов. Это дало большие возможности для ученых в долгосрочном прогнозировании погоды", – рассказала Мартазинова.

Как писал OBOZ.UA, в Украине наблюдаются осенние погодные "качели". Так, несмотря на то, что на текущей неделе существенно похолодало, на следующей, с 23 по 29 октября, снова потеплеет. 16 октября в Карпатах выпал первый снег.