"Похороненная" река и тайные пещеры: пять фактов о Киеве, о которых мало кто знает

История Киева уходит корнями в гораздо более древние времена, чем установленная официальная дата. О городе написано много книг и проведено множество исследований, но в столице до сих пор есть места, о которых мало кто знает.

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OBOZ.UA подготовил подборку локаций, которые будут интересны не только туристам, но и киевлянам.

Шабаш ведьм и языческие обряды

Лысая гора – одно из самых известных и мистических мест Киева. Согласно поверью, именно здесь в конце апреля в Вальпургиеву ночь на шабаш собираются ведьмы. Свою "славу" это место приобрело в далеком 1240 году, когда во время штурма Киева монголо-татарами часть жителей города пыталась спрятаться в пещерах горы. Якобы хан Батый приказал их замуровать, и в результате заживо были похоронены тысячи людей.

Кроме того, считается, что здесь до сих пор проводятся языческие обряды. В наши дни Лысая гора остается привлекательным местом для мистиков и молодежи благодаря своей энергетике и ауре. Ведь именно здесь в глухую ночь можно встретить нечистую силу. Кстати, это место продолжает хранить свои тайны. Например, здесь есть уникальный водопад, о котором нет упоминаний ни в одном туристическом справочнике.

Затопленная река, упоминаемая в летописях

Жители и гости Киева знают, что "Либидь" – это имя сестры основателей нашей столицы, а также станция метрополитена. А еще – это название реки, которая упоминается в летописях времен Киевской Руси, а сейчас ее большая часть спрятана в коллекторе, а ее берега, которые можно увидеть – покрыты бетоном.

Сегодня, к сожалению, река превратилась в свалку из-за равнодушия людей.

Остатки улицы времен Киевской Руси

Почтовая площадь – является одной из старейших частей Подола и Киева. Когда-то это была большая гавань, где останавливались корабли с товарами. В наши дни – это излюбленное место прогулок гостей и жителей столицы, однако мало кто знает, что под площадью были найдены остатки древних улиц и множество артефактов.

Благодаря неравнодушным активистам и киевлянам это место должны превратить в археологический музей, несмотря на то, что изначально здесь планировали построить торговый центр.

Тайные туннели 19 века

На холмах Киева в центре города можно увидеть выходы Аскольдовой дренажной штольневой системы, которые находятся именно на склонах над Днепром. Они были построены в 19 веке для отвода подземных вод и предотвращения оползней.

В настоящее время подземелья находятся под надзором Специального управления по противооползневым подземным работам, а вход в них ограничен из соображений безопасности.

Зеленый театр и его хозяин

Зеленый театр, расположенный на киевских склонах, в свое время был излюбленным местом отдыха жителей столицы и ее гостей. Но со временем, после страшного пожара, это место стало популярным среди "сатанистов", мистиков и просто молодежи. Особенно привлекательны его катакомбы, с которыми связано множество мифов и легенд.

Например, считается, что в подземельях театра находятся порталы, позволяющие путешествовать в другие измерения. Согласно другой версии, эти туннели вообще ведут в Чернигов, хотя эта теория не выдерживает никакой критики. Учитывая, что этот город расположен на другом берегу Днепра.

Самая популярная история этого места связана с якобы представителем паранормальных сил, обитающим здесь – полтергейстом по имени Хозяин. Считается, что для собственной безопасности на входе нужно обязательно с ним поздороваться, и лучше всего вслух. Тогда Хозяин примет вас как гостя в своих владениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и его пригородах есть множество прекрасных мест как для бесплатной рыбалки с берега, так и для комфортного отдыха. Среди ключевых мест — набережная Днепра, Русановский канал и Оболонская набережная.

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