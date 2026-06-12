Где в Киеве можно бесплатно порыбачить без риска получить штраф: лучшие места 2026 года

В Киеве и его пригородах есть множество прекрасных мест как для бесплатной рыбалки с берега, так и для комфортного отдыха. Среди ключевых мест — набережная Днепра, Русановский канал и Оболонская набережная.

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OBOZ.UA составил список мест, где рыболовы могут получить настоящее удовольствие.

Гидропарк и Днепр

Акватория Днепра, особенно в районе Почтовой площади, является излюбленным местом отдыха многих рыболовов. Сюда очень удобно добираться, а длинный берег дает возможность выбрать себе место. Не менее удобной точкой для рыбалки является Гидропарк с его берегами среди зелени острова, на котором он расположен. Глубина 1-3 м идеальна для поплавочной удочки.

Оболонская набережная

На Оболонской набережной местные рыбаки обустроили большое количество мест для ловли рыбы, особенно в районе парка "Наталка". Здесь можно поймать окуня или леща, глубина 2–4 м подходит для фидера или спиннинга. Сюда удобно добираться на общественном транспорте.

Труханов остров

Труханов остров – — это большой оазис тишины, протянувшийся от центра до окраины города. Берега Днепра и Десенки позволяют ловить карася, плотву и судака. Глубины 1–5 м подходят для различных снастей. Для рыбаков это место, где можно в тишине отдохнуть с удочкой на берегу реки.

Русановский пролив

Русановский пролив – — интересное место для спокойной рыбалки. Берег удобен для размещения снастей, а глубина 1–3 м и слабое течение делают его идеальным для ловли карася и плотвы на поплавок. Для рыбаков это уютное место, где все под рукой.

Какую рыбу можно ловить

В Киеве разрешено ловить до 3 кг рыбы на человека в сутки с одной удочкой и одним крючком (№10 или меньше). Запрещено рыбачить в период нереста (с 1 апреля по 9 июня на водохранилищах) и в зимовальных ямах, список которых публикует Госрыбагентство.

Стоит добавить, что за нарушение правил рыболовства в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность:

штраф за незначительные нарушения может составлять до 170 гривен;

штраф за грубые нарушения – более строго – до 680 гривен.

Кроме того, если это будет грубое нарушение, повлекшее значительный ущерб, может быть привлечена уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины. В таком случае сумма штрафа может составить от 17 тыс. до 51 тыс. гривен с изъятием всех запрещенных орудий лова и способов добычи, или даже лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть множество прекрасных мест, где можно провести фотосессию на любой вкус. Помимо архитектурных памятников, есть уголки с живописной природой, фотографии из которых поразят ваших близких и друзей.

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