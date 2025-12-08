Подол, которого больше не существует: архивные фото Киева 1980-х годов

Старые снимки остаются для нас возможностью заглянуть в историю Киева. Благодаря старым снимкам мы можем увидеть, как выглядел Подол в 1980-х годах.

Видео дня

Архивные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Спрага": в Києві цікаво". Большинство зданий на фотографиях не сохранилось до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Относительно недавно, в 80-х годах, на Подоле было много старых одно-двухэтажных домиков. К сожалению, те, что дожили до 1991 года, сейчас почти полностью уничтожены. Обратите внимание на последнее фото – на нем еще есть дом, в который упирается вход на фуникулер", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть дома, которые ранее находились на улицах Фроловской, Гончарной, в Вознесенском яру и на спуске.

Немного истории столицы

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые зафиксированы пейзажи столицы Украины.

В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, более 40 лет находился один из самых сладких магазинов города – "Українські ласощі". Это культовое место долго было символом вкуса детства.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!