Под Киевом произошло ДТП с участием трех грузовиков: есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

Вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

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Обстоятельства и причины ДТП установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Что известно

"Киевская область, вниманию водителей! Сегодня на 34 км автодороги Киев – Чоп (вблизи с. Бузова) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в результате ДТП движение транспорта затруднено в направлении города Киева. Объезд осуществляется по крайней левой полосе. На месте работают патрульные, которые регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия. Водителей призвали планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киевщины, произошла аварія с участием трех грузовиков. В результате ДТП есть пострадавшие. Один водитель был деблокирован за машины силами неравнодушных граждан, которые в момент столкновения проезжали мимо, второго водителя – спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента. Им обоим оказывается медицинская помощь в лечебном заведении.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.

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