На Киевщине произошло тройное ДТП с участием грузовика: есть погибшие и пострадавший. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.

По словам спасателей, в среду, 16 июля, в 17:17 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на обочине автодороги в городе Узин.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате столкновения ВАЗ Priora, Ford Transit Connect и грузовика Scania необходимо проводить деблокацию пострадавших и погибших. Для их деблокации спасателям пришлось применять гидравлический инструмент", – уточнили в ГСЧС.

В результате аварии погибли два человека, а пострадавший из автомобиля Ford был передан медицинским работникам для оказания помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.

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