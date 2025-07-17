На Киевщине произошло тройное ДТП с участием грузовика: есть погибшие и пострадавший. Подробности и фото
В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины смертельного ДТП установят правоохранители.
По словам спасателей, в среду, 16 июля, в 17:17 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на обочине автодороги в городе Узин.
"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате столкновения ВАЗ Priora, Ford Transit Connect и грузовика Scania необходимо проводить деблокацию пострадавших и погибших. Для их деблокации спасателям пришлось применять гидравлический инструмент", – уточнили в ГСЧС.
В результате аварии погибли два человека, а пострадавший из автомобиля Ford был передан медицинским работникам для оказания помощи.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!