Под Киевом патрульные пришли на помощь раненому котику. Подробности и фото

В Борисполе Киевской области патрульные спасли котика. Четвероногий из-за поврежденных лап не мог двигаться, поэтому его быстро доставили к ветеринарам и волонтерам.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области. Сейчас животное получает необходимое лечение.

"Благодаря сообщению неравнодушной гражданки мы помогли котику с поврежденными задними лапами. Недавно на линию 102 обратилась гражданка с просьбой о помощи. Женщина сообщила, что рядом со своим домом на улице Киевский Шлях в Борисполе обнаружила кота, который лежал и не мог ходить. Котик был в кустах с самого утра и что с ним случилось женщина не знала", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные Виталий Кондратов и Екатерина Заболотная, прибыв на указанное место, обнаружили четвероногого, который не мог двигаться самостоятельно, но был живым.

Правоохранители нашли волонтеров, которые согласились помочь, и передали им четвероногого. Сейчас он находится под опекой куратора и проходит необходимое лечение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области спасатели ГСЧС пришли на помощь енотихе, которая испугалась из-за российских обстрелов, залезла на дерево и несколько суток провела на его ветвях. Происшествие произошло в парке "Александрия".

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