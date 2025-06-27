Испугалась из-за обстрелов РФ: в Киевской области спасли раненую самку енота, которая три дня просидела на дереве. Фото

В Белой Церкви Киевской области спасатели ГСЧС пришли на помощь самке енота, которая испугалась из-за российских обстрелов, залезла на дерево и несколько суток провела на его ветвях. Событие произошло в парке "Александрия".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Сейчас животному ничего не угрожает.

"Необычный вызов. 27 июня спасателям Белоцерковского района пришлось выполнить довольно нестандартную задачу. В оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение с просьбой помочь снять с дерева... самку енота!" – рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, во время недавних вражеских обстрелов 23 июня она сбежала из местного зоопарка, который расположен на территории Государственного дендрологического парка "Александрия". Испуганное животное искало убежища и забралось высоко на дерево, где просидело несколько дней, не решаясь спуститься.

С помощью автолестницы спасатели осторожно достали ее с дерева. Операция проходила очень осторожно, ведь животное было напугано и у него была ранена лапка. Спасенную самку енота передали работникам зоопарка для дальнейшего лечения и ухода.

"Эта история еще раз доказывает: для спасателей нет мелких или "необычных" вызовов. Там, где кто-то нуждается в помощи, они всегда рядом!" – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зооспасатели пришли на помощь волку. Животное проживало в одном из многоквартирных домов города, но его владельцы все-таки решили передать четвероногого в приют.

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