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Испугалась из-за обстрелов РФ: в Киевской области спасли раненую самку енота, которая три дня просидела на дереве. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Испугалась из-за обстрелов РФ: в Киевской области спасли раненую самку енота, которая три дня просидела на дереве. Фото

В Белой Церкви Киевской области спасатели ГСЧС пришли на помощь самке енота, которая испугалась из-за российских обстрелов, залезла на дерево и несколько суток провела на его ветвях. Событие произошло в парке "Александрия".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Сейчас животному ничего не угрожает.

"Необычный вызов. 27 июня спасателям Белоцерковского района пришлось выполнить довольно нестандартную задачу. В оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение с просьбой помочь снять с дерева... самку енота!" – рассказали в пресс-службе.

Испугалась из-за обстрелов РФ: в Киевской области спасли раненую самку енота, которая три дня просидела на дереве. Фото

Как выяснилось, во время недавних вражеских обстрелов 23 июня она сбежала из местного зоопарка, который расположен на территории Государственного дендрологического парка "Александрия". Испуганное животное искало убежища и забралось высоко на дерево, где просидело несколько дней, не решаясь спуститься.

Испугалась из-за обстрелов РФ: в Киевской области спасли раненую самку енота, которая три дня просидела на дереве. Фото

С помощью автолестницы спасатели осторожно достали ее с дерева. Операция проходила очень осторожно, ведь животное было напугано и у него была ранена лапка. Спасенную самку енота передали работникам зоопарка для дальнейшего лечения и ухода.

Испугалась из-за обстрелов РФ: в Киевской области спасли раненую самку енота, которая три дня просидела на дереве. Фото

"Эта история еще раз доказывает: для спасателей нет мелких или "необычных" вызовов. Там, где кто-то нуждается в помощи, они всегда рядом!" – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зооспасатели пришли на помощь волку. Животное проживало в одном из многоквартирных домов города, но его владельцы все-таки решили передать четвероногого в приют.

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