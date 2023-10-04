Под Киевом наказали "героя парковки", оставившего машину возле мусорника. Фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области жители многоэтажного дома наказали водителя, который покинул свой автомобиль непосредственно возле мусорных баков. Его машину забросали пакетами с отходами.

Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировал владелец машины на такое "наказание", не сообщалось.

"Под Киевом в Софиевской Борщаговке забросали мусором Nissan, который просто стоял на помойке", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети сообщили, что это произошло в одном из жилых комплексов "Львовский квартал". На опубликованном фото можно увидеть, что недовольные такой парковкой местные жители оставили шесть пакетов с мусором на капоте легковушки.

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Напомним, в Киеве местная жительница решила не терпеть и бороться с автомобилями, припаркованными на местах для граждан с инвалидностью возле ТРЦ "Аркадия". Для этого она вызвала на место происшествия патрульных, часть нарушителей оштрафовали, а другим сделали замечания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева неподалеку от озера Тельбин заметили несколько "героев парковки". Водители оставили свои машины посреди тротуара и на зеленой зоне.

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