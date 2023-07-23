Обязательно вызывайте полицию: в столице киевлянка борется с водителями, паркующимися на местах для лиц с инвалидностью

В Киеве местная жительница решила не терпеть и бороться с автомобилями, припаркованными на местах для граждан с инвалидностью возле ТРЦ "Аркадия". Для этого она вызвала на место происшествия патрульных, которые часть нарушителей оштрафовали, а другим сделали замечания.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Валентина Сухарь, которая не осталась равнодушной к нарушениям ПДД. Событие произошло 22 июля в Дарницком районе столицы.

"Вчера не выдержала и вызвала полицию. В который раз возле ТРЦ в Киеве (в данном случае была ТРЦ "Аркадия") на парковке все места для людей с инвалидностью были заняты "психологическими инвалидами" на Lexus и т.д.", – написала киевлянка.

По ее словам, после звонка к правоохранителям с ней через несколько минут связались патрульные полицейские, которые сообщили, что прибыли на место происшествия. Инспекторы оштрафовали некоторых нарушителей, а другим сделали замечания.

"На мой вопрос: почему нельзя вызвать эвакуатор, работник полиции ответил, что у них нет такого права. Я ему говорю: "я бы таких правонарушителей наказывала, отбирая у них авто", а он мне отвечает: "Я бы таких сжигал, но не имею на это полномочий", – добавила Валентина.

Добавим, согласно статье 122 (парковка авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью) КУоАП, нарушителям грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен. Со своей стороны призываем граждан не быть безразличными, вызывать полицию и жаловаться на таких "героев парковки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева заметили дежурного "героя парковки". Водитель автомобиля Opel покинул свою машину возле торгового центра сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

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