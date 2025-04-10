Под Киевом легковушка на скорости влетела в бетонные блоки: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области автомобиль Volkswagen на скорости протаранил бетонные блоки, находившиеся на обочине дороги. В результате ДТП пострадали два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"На днях, на одной из улиц села Гостомель произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что 26-летняя водитель Volkswagen, во время движения не справилась с управлением, выехала на правую обочину дороги и допустила столкновение с неподвижным препятствием в виде бетонных блоков", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель легковушки и ее 22-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу. По факту ДТП, повлекшего телесные повреждения средней тяжести, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, опрокинулась на бок и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, тело которой из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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