Почти без домов и продавцов сувениров: как выглядел Андреевский спуск в 1860-м году. Фото

Андреевский спуск является одной из самых узнаваемых улиц Киева. В 1860 году фотолюбитель сделал уникальный снимок этой местности, благодаря которому можно увидеть, как она выглядела до ее полной застройки и появления продавцов сувениров.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Эта улица объединяет верхний город с историческим Подолом.

"Андреевский спуск, 1860 год", – говорится в сообщении.

На старом фото, судя по всему сделанному из Замковой горы, можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

Андреевский спуск – спуск в Подольском районе Киева, соединяющий Подол со Старым Киевом.

Его верхняя часть возникла на пути, который уже при Киевской Руси связывал Старый Киев (Гору) с Подолом, пролегая между холмами Андреевской (Возздыхальницы) и Замковой, Хоревицы и Старокиевской гор. В эпоху средневековья ответвление Андреевского спуска было проложено и до замка на горе Киселевка.

Напомним, в 1978 году Киев посетил голландский турист Ганс Орлеманс, тогда путешествовавший по территории Украины. Благодаря своей камере он смог сохранить для уникальной фотографии столичных трамваев, сделанных на разных улицах города.

Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1916 году неизвестные фотолюбители совершили серию снимков Киева. В наши дни локации из старых фото сильно изменились. В частности, на Трухановом острове было рабочее поселение, а на Контрактовой площади – ярмарка, где горожане могли купить продукты и все необходимое.

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