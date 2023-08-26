Цепной мост, Михайловский собор и другие локации: в сети опубликовали архивные фото Киева 1916 года

В 1916 году неизвестными фотолюбителями была сделана серия снимков Киева. В наши дни локации из старых фото сильно изменились. В частности, на Трухановом острове было рабочее поселение, а на Контрактовой площади – ярмарка, где горожане могли купить продукты и все необходимое.

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Уникальные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была столица 107 лет назад.

"Фото Киева 1916 года", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядел Михайловский собор до его уничтожения коммунистами, ярмарка на Контрактовой площади, Труханов остров, где тогда жили киевляне, урочище Наталка на Оболони и уничтожен Цепной мост, остатки опор которого до сих пор можно увидеть во время "малой воды" в Днепре.

Напомним, Майдан Незалежности – одна из самых известных площадей Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. Однако в 1850-х годах здесь у фонтана с народным названием "Чудовище" ночевали бродяги, а также бродили домашние животные.

В 1978 году Киев посетил голландский турист Ганс Орлеманс, тогда путешествовавший по территории Украины. Благодаря своей камере он смог сохранить для уникальной фотографии столичных трамваев, сделанных на разных улицах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

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