Почему в Киеве вода пахнет рыбой: в 'Киевводоканале' назвали причину и сообщили, есть ли опасность

В последнее время жители Киева начали активно жаловаться на питьевую воду, которая течет из кранов, в частности, была заметна "рыбная" вонь. Со своей стороны коммунальщики сообщили, что она отвечает всем нормам, а запах вызван размножением водорослей.

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Потребителям порекомендовали дать воде отстояться или прокипятить ее перед употреблением, чтобы его снизить. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

"В последнее время в некоторых районах Киева, куда вода поступает из реки Десна, потребители могли заметить специфический "рыбный" запах. Это связано с сезонными изменениями в воде, в частности, активным размножением диатомовых водорослей. Эти водоросли в процессе жизнедеятельности выделяют органические вещества, которые придают воде "рыбный" или "земляной" запах. Это естественное явление, обычно проявляющееся весной и осенью, когда температура и солнечный свет способствуют быстрому росту водорослей", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" заявили, что запах не влияет на безопасность и качество воды по санитарным нормам, хотя "может вызвать определенный дискомфорт". Питьевая вода в Киеве отвечает всем установленным нормам.

Там отметили, что, к сожалению, полностью устранить природные процессы, например сезонное цветение водорослей, невозможно. Однако коммунальщики уже скорректировали технологические режимы и дозировку реагентов, чтобы минимизировать запах. Все процедуры очистки и обеззараживания проводятся по технологическим стандартам, но специфический запах может оставаться даже после очистки.

Как сообщал OBOZ.UA, сетью ширилась информация о четырехкратном росте тарифов на воду в Киеве, но это не соответствует действительности. Никакого повышения не было – в платежных системах произошел технический сбой, из-за которого в квитанциях отразились неправильные суммы.

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