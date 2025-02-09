Украинцам сообщили о четырехкратном росте тарифов на воду: что произошло на самом деле

По сети ширится информация о четырехкратном росте тарифов на воду в Киеве, но это не соответствует действительности. Никакого повышения не было – в платежных системах произошел технический сбой, из-за которого в квитанциях отразились неправильные суммы.

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Об этом сообщил "Киевводоканал". 9 февраля в соцсетях и мессенджерах появились сообщения, что тарифы на воду в Киеве выросли в 4 раза. Некоторые жители города получили квитанции с завышенными суммами за потребленную воду, что вызвало волну возмущения.

Однако в "Киевводоканале" официально опровергли эту информацию, объяснив, что никакого повышения тарифов не было. На самом деле, ошибки в платежках связаны с техническим сбоем в системе обработки платежей, из-за чего в отдельных квитанциях неправильно отразились суммы начислений.

По официальным данным "Киевводоканала", тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения остаются неизменными с 24 февраля 2022 года. Это означает, что никакого решения о повышении стоимости услуг не принималось, а вся информация о подорожании в 4 раза – неправдива.

Начальник Информационного управления ЧАО "АК "Киевводоканал" Оксана Стан подчеркнула, что причина завышенных сумм в платежках - технический сбой в платежных системах, а в биллинговой системе компании начисления отображаются правильно. Ошибка произошла на этапе формирования квитанций, поэтому сейчас коммунальщики работают над ее выправлениями.

Жителям Киева, заметившим в своих квитанциях завышенные суммы, рекомендуют не оплачивать счета до исправления технической ошибки. Киевляне могут проверить правильную сумму начислений в личном кабинете "Киевводоканала" или дождаться обновленных платежек с исправленными данными.

Если проблема не исчезнет, жители могут обратиться в службу поддержки для уточнения информации. Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Однако на тарифы на холодную воду этот мораторий не распространяется, поэтому потенциально повышение возможно, но его пока не было.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине грозит дефицит газа. Если погода ухудшится или будут существенные последствия атаки РФ по газовой инфраструктуре, голубого топлива может не хватить.

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