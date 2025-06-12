По заказу спецслужб РФ поджег автомобиль военного: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, по заказу спецслужб РФ поджег автомобиль военнослужащего. Вознаграждение за свою "работу" злоумышленник так и не получил.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они установили личность мужчины, который может быть причастен к поджогу машины ВСУ. Злоумышленник, ища подработку, получил сообщение в Telegram с предложением сжечь автомобиль.

"После согласования "цели" с куратором ночью поджег машину, пламя из которой перекинулось на два соседних авто. Полицейские установили и задержали злоумышленника, несмотря на то, что он снимал свои действия на телефон для дальнейшей отчетности заказчику – обещанных денег он так и не получил", – уточнили в пресс-службе.

По факту уничтожения имущества путем поджога открыто уголовное производство, а 47-летнему задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам авто Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задание спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

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