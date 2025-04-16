Поджигали авто ВСУ по заказу спецслужб РФ: в Киеве задержали двух злоумышленников. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух юношей, которые, по информации следствия, причастны к поджогам автомобилей Вооруженных сил Украины. Злоумышленники выполняли задачи спецслужб РФ, однако вознаграждения так и не получили.

Видео дня

Об этом сообщили в прессслужбах столичной полиции и ГУ СБУ в Киеве и области. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили уведомления о поджоге автомобиля, принадлежащего военнослужащему. Событие произошло вечером 5 апреля в Днепровском районе города. Уже на следующий день в этом районе произошел повторный поджог авто. Следователи оперативно установили вероятных поджигателей – ими оказались переселенцы из Часового Яра в возрасте 19 и 21 год, которые поселились в столице после начала полномасштабной войны.

"Чтобы найти работу, один из товарищей разместил объявление в телеграмм-канале. Спецслужбы РФ быстро дали обратную связь и предложили "легкие" деньги за поджоги авто ВСУ. Такое предложение полностью устроило подельников, поэтому они начали искать объект для поджога", – уточнили правоохранители.

В первом случае злоумышленникам не удалось полностью выполнить задачу, ведь после поджога авто не разгорелось до желаемых масштабов и было частично повреждено.

Такая работа не устроила заказчиков, кроме того, российский куратор настаивал, что авто должно быть с красными или черными номерными знаками. Сообщники подыскали второй автомобиль, подожгли его, чтобы наконец получить обещанные средства.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали две группы злоумышленников, которые по заказу российских спецслужб поджигали релейные шкафы "Укрзалізниці". Нарушители действовали в городах и территории Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!