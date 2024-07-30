Пляжи и все для отдыха: под Киевом есть невероятно красивое Голубое озеро

В Обуховском районе Киевской области в селе Подгорцы расположена одна из самых популярных мест для загородного отдыха недалеко от столицы. Голубое озеро привлекают желающих загорать, охладиться в чистом водоеме и отдохнуть на природе.

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Об этом сообщил Uaportal. Локация находится в 20 минутах езды от столицы.

Так, невероятно красивое Голубое озеро находится в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Водоем площадью 28 гектар имеет глубину до 8 метров. Местные зоны отдыха – две платные и одна бесплатная, прекрасно подходят для семейного отдыха с маленькими детьми, романтического отдыха и времяпрепровождения наедине с собой.

Две платные пляжные зоны располагают достаточно большими территориями и оснащены местами для загара, релакса, а также активного отдыха – пляжного волейбола, футбола и большого тенниса.

Пляж "Империя" в будние дни стоит 150 грн, в уикенд и праздничные 200 грн. Есть около 300 шезлонгов в пляжной зоне, детский игровой комплекс с лабиринтом, услуги няни, волейбольная площадка, площадка для скользкого футбола, душевые кабины и отдельные беседки для отдыха большой компанией.

Пляж "Лобстер" уже обойдется в два раза дороже как по будням, так и по выходным. В частности, здесь есть рыбный ресторан, бар, кальян-зона, прокат водного транспорта и отдельный бассейн. Эта локация также оборудована для передвижения людей в колесных креслах и инклюзивным паркингом. В пляжную зону можно проносить свою еду и напитки.

Следует добавить, что желающие могут приехать в это прекрасное место для отдыха на несколько дней. Здесь есть трехзвездочные отели "Сенаторз Парк", расположенный в 5 минутах езды от озера, и "Трипольское Солнце", а также "Дом у Голубого озера".

Доехать до Голубого озера из Киева на своей машине можно за 15-20 минут, если двигаться по Обуховской трассе. Парковка рядом с пляжной зоной обойдется в 40-50 грн в день, но можно найти бесплатные места, хоть и подальше от пляжа. На общественном транспорте сюда можно добраться от станции метро "Выдубичи", где можно найти маршрутные автобусы, которые идут непосредственно в Подгорцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине есть много мест, где можно поплавать и позагорать. Куда можно отправиться на отдых, читайте в нашем материале.

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