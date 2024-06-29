Пляжный отдых в Украине: где можно поплавать и позагорать

Мечтаете о прохладной воде, но боитесь ехать в Одессу? Мы знаем, где можно безопасно позагорать. Куда же отправиться – читайте ниже.

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Шацк, Волынская область

Более 30 озер находится в Волынской области. Богатство животного и растительного мира здесь просто поражает. Некоторые представители местной флоры и фауны даже занесены в "Красную книгу".

Погода с июня по август жаркая, а вода на мелководье прогревается до 22-25°C. Кстати, она считается лечебной, ведь в составе присутствует небольшая минерализация.

На территории есть все, что необходимо для цивилизованного досуга. Здесь функционирует множество отелей и ресторанов, а также хорошо обустроены пляжи.

Светязь, Волынская область

Самое популярное место для отдыха среди путешественников. Имейте в виду здесь гораздо больше людей, чем на других локациях. Побережье простирается на сотни метров. На нем раскинулись всевозможные торговые киоски, кафе, волейбольные площадки, зонты и платные шезлонги. Если вы любите активности, возьмите напрокат лодку, катамаран или байдарку.

Для более спокойного времяпрепровождения направляйтесь в "Угол Рыбака". База располагается среди живописного леса. Вход в воду песчаный и травяной. Не поверите, но на берегу можно встретить продавцов сладких пончиков и прочих вкусностей. Все, как на море.

Песочное озеро, село Мельники, Волынская область

На пляжах преобладает песок, а само побережье окружают сосново-березовые насаждения. На территории можно арендовать деревянные лежаки, взять напрокат реквизит для водных развлечений и прокатиться на надувных горках. Кафе здесь нет, но есть торговые киоски. В них можно купить еду и напитки.

Большое и Малое Згоранские озера, Волынская область

Здесь на озелененной набережной разместили раздевалки и беседки. Недалеко находятся паркинг и туалет. Прекрасное место для ценителей кемпинга. Локация не очень популярна среди туристов, поэтому здесь царят спокойствие и тишина.

А неподалеку от Шацка, вблизи села Ростань, расположены плантации голубики — одни из самых больших в Европе.

Дружбовский карьер, Житомирская область

Пейзажи невероятные: скальные стены, чистая и бирюзовая вода, леса и песчаные берега. Локация подойдет не только для плавания, но и для дайвинга. Пока любая инфраструктура в окрестностях отсутствует, а ближайший магазин находится в соседнем селе. Поэтому важно позаботиться о еде заранее.

Имейте в виду, в летний период путешественники часто сталкиваются с большим количеством ос. Так что прихватите с собой антигистаминные препараты. Чтобы избежать толпы, выбирайте для поездки будние дни. Кстати, рассветы и закаты здесь невероятны. Если у вас будет возможность, непременно приезжайте сюда с палаткой.

В 15 километрах от карьера располагается геологический заказник "Каменная деревня". Его также не следует обходить стороной.

Голубые озера, Черниговская область

Природная жемчужина Полесья увлекает туристов чистым воздухом, сосновым лесом и бирюзовой водой. На территории экокомплекса можно найти всю необходимую инфраструктуру. Остановится можно в комфортных коттеджах со всеми удобствами.

Вкусно поесть можно в ресторане Moonshine, где готовят сельскую кухню и комплексные обеды. Чтобы провести время активно, выбирайте прогулки на велосипедах. "Железных коней" можно взять напрокат. Для вечернего расслабления погрузитесь в атмосферу покоя в бане или чане.

Кстати, в 2 километрах от локации находится усадьба Софии Русовой. Здание является историческим объектом и имеет особую энергетику. В 1856 году в этой хижине родилась известная украинская педагогиня. Она издала первый букварь и разработала систему национального дошкольного воспитания. На территории комплекса находится музей, комфортные домики и апартаменты, баня на дровах и т.д.

Косино, Закарпатская область

Прекрасное место для семейного досуга. Рекреационный комплекс позволяет оздоравливаться как взрослым, так и детям. Кроме этого, здесь построили огромный современный аквапарк с экстремальными трехкилометровыми горками.

Чаще всего туристы выбирают бассейн "Золотой кран здоровья". А еще здесь устроили фонтаны и джакузи в виде традиционных напитков.

"Жаворонок", село Берегово, Закарпатская область

На территории располагается открытый водоем с температурой 31-33°C. Термальные воды к чашам идут напрямую из скважин из глубины 1200 метров. Их рекомендуют применять при артрите, артрозе, неврозах, мигрени и т.д.

Кроме горячих источников, гости могут посетить джакузи, профессиональный массаж, фишпилинг и уличную терапию.

Буковель

Все привыкли, что это зимний курорт. Однако локации есть что предложить для летнего отдыха. У озера Молодости расположен пляж с видом на горы.

Для любителей активного досуга советуем прогулки на катамаранах и сап-бордах, а также катание на гидроциклах. Температура хрустальной воды колеблется от 20°C до 23°C. Вход на территорию водоема бесплатный.

Недалеко находится первая в Украине всепогодная санная трасса "Родельбан" и обзорные подъемники. Также рекомендуем посетить этнопарк "Гуцул Лэнд". Здесь можно погрузиться в историю жизни и быта горцев: гуцулов, бойков и лемков. А еще предлагаем поучаствовать в экскурсиях уникальными местами карпатского региона.

Пора отправляться навстречу приключениям. Выбирайте локацию и айда в отпуск!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что посмотреть в Одесской области.