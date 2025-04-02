Чиновник одного из ТЦК Киева с напарником переправляли уклонистов через границу. Подробности и фото

В Киевской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу. Чиновник одного из столичных ТЦК и руководитель общественной организации за вознаграждение изготовляли "белые билеты" для военнообязанных мужчин.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Обличена преступная схема должностного лица одного из столичных РТЦК и СП и сообщника – руководителя общественной организации, организовавших незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, путем изготовления фиктивных военно-учетных документов. Фигуранты способствовали лицам призывного возраста в получении "белых билетов" за денежное вознаграждение в размере 12 тысяч долларов, что позволяло им избежать прохождения военной службы", – говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали во время получения денег – ими оказались 56-летняя и 59-летняя жители столицы. В ходе обысков у них изъяли военно-учетную и медицинскую документацию, мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты, печати, средства в разной валюте и черновые записи.

По этому факту начато уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители заблокировали очередную схему нелегальной переправки мужчин в страны ЕС, которую организовали жители Киевской области. Стоимость "услуг" составляла от 4,5 до 7 тыс. долларов США с каждого "клиента".

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