Переменная облачность и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 ноября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 8 ноября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 8 ноября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 ноября в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 200 дней.

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