Переменная облачность и до +27°С: прогноз погоды по Киевщине на 16 сентября

В Киевской области во вторник, 16 сентября, переменная облачность, синоптики не прогнозируют осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 16 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясная погода продержится в Киеве совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

