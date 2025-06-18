Переменная облачность и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 июня

В Киевской области в четверг, 19 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 19 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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