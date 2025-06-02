Климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве: все подробности

Климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в мае в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков на проспекте Науки выпало 64 мм или 98% месячной нормы.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С", – рассказали климатологи.

Отмечается, что холоднее всего в столице было 11 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,1°С. Теплее всего было 4 числа, когда максимальная температура повысилась до +27°С.

Метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, когда произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0°С в сторону ее повышения. Оно пришло в столицу на 10 дней позже среднемноголетних показателей.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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