Переменная облачность и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября

В Киеве и Киевской области в среду, 6 ноября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 6 ноября по Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 ноября в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 200 дней.

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