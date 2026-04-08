Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Василия Кудрина. Фото

На Черниговщине во время несения службы умер военный из Белоцерковского района Киевской области Василий Кудрин. Сердце украинского воина остановилось 4 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальную весть – умер наш земляк, рядовой Василий Кудрин (1979 года рождения)", – говорится в сообщении.

Василий Викторович был водителем-электриком – мастером ремонтного отделения артиллерийского вооружения одной из воинских частей. К сожалению, воин умер 4 апреля во временном месте размещения личного состава воинской части в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастовского района Киевской области Сергей Парфенов. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Юрий Демиденко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 23 ноября 2025 года.

